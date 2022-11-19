Стаховский в форме Национальной гвардии Украины попрощался с теннисом в кругу звездных коллег
Стаховский: «Турин сегодня был украинским во время ATP Finals»
Сергей красиво попрощался с теннисом
Фото: Twitter Стаховского
Бывшая 35 ракетка мира Сергей Стаховский в Instagram сделал пост, посвященный своему прощанию с теннисом, которое накануне состоялось прямо во время Итогового турнира ATP:
«Не так я себе представлял завершение карьеры. Но новые обстоятельства заставили всех нас, Украинцев, объединиться и сделать максимум от нас зависящего для нашей победы.
Турин сегодня был украинским во время ATP Finals. Спасибо всем украинцам за ваше мужество. Слава Украине. Слава Нации».
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