Стаховский в форме Национальной гвардии Украины попрощался с теннисом в кругу звездных коллег

Фото: Twitter Стаховского

В Турине, Италия, где в эти дни проходит Итоговый турнир ATP, состоялась церемония прощания с игроками, которые завершили карьеры в 2022 году.

На чествование был приглашен и украинец Сергей Стаховский. Он вышел на корт в форме Национальной гвардии Украины. В этот момент вся арена была подсвечена цветами украинского флага.

Помимо Стаховского, с теннисом попрощались французы Жо-Вилфрид Цонга и Жиль Симон, испанец Томми Робредо, немец Филип Кольшрайбер, бразилец Бруно Соареш и другие теннисисты.

Turin @ng_ukraine @atptour

Was honored to share this day with my former colleagues . pic.twitter.com/HlysAlpPUB