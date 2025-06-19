Стали известны обладатели wild card на Wimbledon-2025, среди них — двукратная чемпионка мейджора
Имя последнего обладателя карты в мужском разряде будет объявлено позже
около 5 часов назад
Организаторы Wimbledon объявили обладателей wild card нынешнего травяного турнира. Об этом сообщает пресс-служба мейджора.
Среди них – двукратная победительница Wimbledon Петра Квитова, которая 3 февраля объявила о возвращении в теннис после рождения сына.
Напомним, что 35-летняя теннисистка не принимала участие в соревнованиях с октября 2023 года до 25 февраля 2025 года.
В женском одиночном разряде ими стали:
Петра Квитова (Чехия);
Джоди Беррейдж (Великобритания);
Харриет Дарт (Великобритания);
Франческа Джонс (Великобритания);
Ганна Клагмен (Великобритания);
Мика Стойсавлевич (Великобритания);
Хизер Вотсон (Великобритания);
Мими Сюй (Великобритания).
В мужскую сетку wild card получили:
Джей Кларк (Великобритания);
Оливер Кроуфорд (Великобритания);
Ден Эванс (Великобритания);
Джордж Лоффаген (Великобритания);
Йоханнус Мандей (Великобритания);
Джек Пинингтон Джонс (Великобритания);
Генри Сирл (Великобритания).
Имя еще одного обладателя wild card в мужском разряде будет объявлено позже.
Британский мейджор будет проходить с 30 июня по 13 июля.
Ранее стало известно, что украинка Ангелина Калинина не выступит на Wimbledon-2025.