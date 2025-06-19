Владимир Кириченко

Организаторы Wimbledon объявили обладателей wild card нынешнего травяного турнира. Об этом сообщает пресс-служба мейджора.

Среди них – двукратная победительница Wimbledon Петра Квитова, которая 3 февраля объявила о возвращении в теннис после рождения сына.

Напомним, что 35-летняя теннисистка не принимала участие в соревнованиях с октября 2023 года до 25 февраля 2025 года.

В женском одиночном разряде ими стали:

Петра Квитова (Чехия);

Джоди Беррейдж (Великобритания);

Харриет Дарт (Великобритания);

Франческа Джонс (Великобритания);

Ганна Клагмен (Великобритания);

Мика Стойсавлевич (Великобритания);

Хизер Вотсон (Великобритания);

Мими Сюй (Великобритания).

В мужскую сетку wild card получили:

Джей Кларк (Великобритания);

Оливер Кроуфорд (Великобритания);

Ден Эванс (Великобритания);

Джордж Лоффаген (Великобритания);

Йоханнус Мандей (Великобритания);

Джек Пинингтон Джонс (Великобритания);

Генри Сирл (Великобритания).

Имя еще одного обладателя wild card в мужском разряде будет объявлено позже.

Британский мейджор будет проходить с 30 июня по 13 июля.

Ранее стало известно, что украинка Ангелина Калинина не выступит на Wimbledon-2025.