Олег Гончар

В первом круге турнира WTA 500 в Вашингтоне украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 74) проиграла польке Магдалене Френх (WTA 24) со счетом 2:6, 4:6.

Матч длился 93 минуты, в течение которых Стародубцева ни разу не подала навылет, сделала четыре двойные ошибки и использовала два из шести брейк-пойнтов.

У Френх три эйса, одна двойная ошибка и пять из восьми использованных брейков.

Отметим, что это была их вторая очная встреча. Френх выиграла и первый их матч.

Напомним, ранее Стародубцева вошла в состав сборной Украины на финальную часть Кубка Билли Джин Кинг.