Стародубцева уступила в первом круге турнира в Вашингтоне
Украинка проиграла польской теннисистке
около 3 часов назад
В первом круге турнира WTA 500 в Вашингтоне украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 74) проиграла польке Магдалене Френх (WTA 24) со счетом 2:6, 4:6.
Матч длился 93 минуты, в течение которых Стародубцева ни разу не подала навылет, сделала четыре двойные ошибки и использовала два из шести брейк-пойнтов.
У Френх три эйса, одна двойная ошибка и пять из восьми использованных брейков.
Отметим, что это была их вторая очная встреча. Френх выиграла и первый их матч.
Напомним, ранее Стародубцева вошла в состав сборной Украины на финальную часть Кубка Билли Джин Кинг.