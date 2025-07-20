Олег Гончар

В полуфинале квалификации турнира в Вашингтоне (США) украинка Юлия Стародубцева (WTA 72) обыграла канадку Ребекку Марино (WTA 117) со счетом 6:4, 7:5.

Матч длился 111 минут, в течение которых Стародубцева дважды подала навылет против пяти эйсов у соперницы. При этом, Юлия допустила пять двойных ошибок, тогда как у соперницы их было всего две.

Стародубцева также реализовала четыре из десяти эйсов против двух из четырех у Марино.

В финале квалификации Стародубцева сыграет против местной теннисистки Аланы Смит (WTA 346).

Напомним, ранее турнир в Гамбурге выиграла Надежда Киченок.