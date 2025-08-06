Олег Гончар

В четвертьфинале турнира WTA 1000 в Монреале украинка Элина Свитолина (WTA 13) проиграла бывшей первой ракетке мира Наоми Осаке (WTA 49) из Японии со счетом 2:6, 2:6.

Матч длился 69 минут, за которые Свитолина сделала два эйса против одного у Осаки. При этом, Элина допустила четыре двойные ошибки, тогда как у Наоми всего одна.

Также Свитолина реализовала один из пяти брейков против четырех из шести у соперницы.

Свитолина потерпела свое пятое поражение в восьми матчах с Осакой.

Наоми в полуфинале турнира сыграет против Клары Таусон из Дании.

Напомним, ранее турнир в Монреале покинула Марта Костюк.