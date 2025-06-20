Денис Седашов

Состоялась жеребьевка основной сетки травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия), по итогам которой стали известны соперницы украинских теннисисток в первом раунда.

Участие в основной сетке турнира примут две представительницы Украины — Элина Свитолина (WTA 14) и Марта Костюк (WTA 26).

Свитолина, которая получила седьмой номер посева, начнет матчем против бельгийки Элизе Мертенс (WTA 24). В случае победы, во втором круге Элину ждёт встреча с победительницей пары Ван Синьюй – Беатрис Хаддад Майя.

Марта Костюк в 1/16 финала сыграет против пятой сеяной турнира — американки Эммы Наварро (WTA 9).

Матчи основной сетки турнира в Бад-Хомбурге пройдут с 22 по 28 июня.

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