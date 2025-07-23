Світолина и Стаховский провели мастер-класс для детей в Житомире
Первая ракетка Украины поддерживает развитие тенниса в Украине
8 минут назад
Світолина и Стаховский
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) вместе с бывшим теннисистом Сергеем Стаховским организовали мастер-класс по теннису в Житомире. Об этом сообщил благотворительный фонд Свитолиной.
Мероприятие собрало более 100 детей, которые имели возможность поучиться у звёзд украинского спорта.
Свитолина и Стаховский поделились своим опытом, провели тренировки и пообщались с юными игроками, мотивируя их заниматься теннисом.
Свитолина, которая недавно участвовала в социальных проектах, в частности тренировках с детьми в рамках Bring Kids Back UA, продолжает активно поддерживать развитие спорта в Украине.