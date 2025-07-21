Олег Гончар

Теннисистка Элина Свитолина (WTA 14), которая является амбассадором благотворительной платформы UNITED24, организовала тренировку для детей, возвращенных в Украину после депортации или с временно оккупированных Россией территорий. Мероприятие состоялось в рамках инициативы Bring Kids Back UA.

Свитолина поделилась с детьми историями своих детских побед, обсудила их мечты и переживания. Вместе они провели разминку и сыграли в командные игры, создавая атмосферу поддержки и мотивации.

Теннисистка подчеркнула важность настойчивости.

«Все мы когда-то чувствуем, что где-то проигрываем, что что-то не получается. Хотелось бы, чтобы вы шли к своим мечтам, не сдавались. Это самое главное». Элина Свитолина

Это событие стало частью усилий UNITED24 по поддержке детей, пострадавших от войны, помогая им восстановить веру в себя и свои возможности через спорт и общение.

Напомним, ранее Свитолина проиграла на ранних стадиях Wimbledon-2025.