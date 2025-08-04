Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победу в четвертом круге турнира серии WTA1000 в канадском Монреале над Амандой Анисимовой и поделилась мыслями о игре с Наоми Осакой. Слова украинской теннисистки приводит btu.org.ua:

Сегодня это было отличное выступление с моей стороны. Я очень счастлива, что смогла хорошо играть, хорошо двигаться, потому что Аманда – это та теннисистка, которая пробивает мощно. Поэтому мне нужно было оставаться сильной физически. Я рада, что смогла всё это сделать хорошо.

Что касается следующего матча против Наоми Осаки, то меня ждет еще одна теннисистка с мощными ударами. Поэтому эта игра против Аманды – это была хорошая тренировка и подготовка (смеется). Сейчас самое важное – это восстановление, хорошо отдохнуть физически и ментально и быть готовой к большой битве.