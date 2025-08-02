Світолина разгромила россиянку на пути к четвертому кругу «тысячника» в Канаде
Украинка отдала Калинской только 2 гейма
около 1 часа назад
Фото: j48tennis.ne
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA, 13) в третьем круге турнира серии WTA1000 в канадском Монреале Анну Калинскую (WTA, 31) 6:1, 6:1.
За час на корте украинка 8 раз подала навылет, реализовала 5 брейк-поинтов из восьми и дважды ошиблась при подаче. Соперница сделала 1 эйс и 5 «двойных». Это была третья встреча теннисисток – Элина не отдала ни одного сета.
В 1/8 финала соревнований Свитолина встретится с пятой сеяной Амандой Анисимовой.
Напомним, что накануне до четвертого круга соревнований в Канаде вышли Марта Костюк и Даяна Ястремская.
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