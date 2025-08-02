Олег Шумейко

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA, 13) в третьем круге турнира серии WTA1000 в канадском Монреале Анну Калинскую (WTA, 31) 6:1, 6:1.

За час на корте украинка 8 раз подала навылет, реализовала 5 брейк-поинтов из восьми и дважды ошиблась при подаче. Соперница сделала 1 эйс и 5 «двойных». Это была третья встреча теннисисток – Элина не отдала ни одного сета.

In fine form 😤@ElinaSvitolina defeats Kalinskaya 6-1, 6-1 to book her ticket into the Round of 16.#OBN25 pic.twitter.com/RF6CsrqdHs — wta (@WTA) August 2, 2025

В 1/8 финала соревнований Свитолина встретится с пятой сеяной Амандой Анисимовой.

Напомним, что накануне до четвертого круга соревнований в Канаде вышли Марта Костюк и Даяна Ястремская.