Світолина о встрече с Бондар: «У меня больше опыта на траве»
Украинка знает, как действовать против соперницы из Венгрии
41 минуту назад
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (14 WTA) поделилась ожиданиями от матча на Wimbledon. В первом круге основной сетки украинка встретится с Анной Бондар (75 WTA) из Венгрии. Слова приводит БТУ.
Я знаю, чего от нее ожидать. У нас был непростой матч на Roland Garros, она там сыграла очень хорошо. Я стараюсь больше думать о том, что у меня больше опыта на траве. Моя главная цель — сосредоточиться на своих действиях и на том, как нужно играть на траве, какие моменты использовать. Неважно, кто стоит на другой половине корта. Конечно, есть некоторые тактические моменты, на которых мне нужно будет сосредоточить внимание. Но мне все равно нужно фокусироваться на своих действиях и выполнении элементов.
Свитолина получила престижную награду Heart Award.