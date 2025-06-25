Олег Гончар

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 14) получила награду Heart Award в рамках Кубка Билли Джин Кинг-2025. Эта награда вручается за исключительное мужество на корте, преданность команде и достойное представление своей страны.

Свитолина победила в голосовании, набрав 33% голосов, опередив Бернарду Перу (США) — 27%, Сонай Картал (Великобритания) — 20%, Викторию Мбоко (Канада) — 13% и Ену Сибахару (Япония) — 7%.

Денежный приз в размере 3 тысяч долларов Элина направила в Svitolina Foundation для поддержки молодых теннисистов Украины.

Элина стала третьей украинкой, получившей Heart Award после Екатерины Бондаренко (2016 год) и Ангелины Калининой (2023 год).