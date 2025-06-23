Олег Шумейко

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победу на старте турнира в Бад-Хомбурге. Слова украинской спортсменки приводит btu.org.ua:

Конечно, я очень довольна своей игрой. Это был мой первый матч на траве в этом сезоне, и я искала свой ритм, пыталась нащупать свою игру. Очень рада, что смогла сегодня показать хороший уровень.

У вас за плечами огромный опыт. Что помогает вам до сих пор получать удовольствие от тенниса?

Думаю, дело в умении находить радость и в взлетах, и в падениях. После возвращения в тур после рождения нашей дочери Скай я по-новому посмотрела на все. Нашла новое вдохновение. Кроме того, быть в Туре вместе с Гаэлем – это очень особенное для нас. Мы мотивируем друг друга, поддерживаем, подталкиваем вперед. Иногда бывает трудно, но мы рядом и это много значит.

Каким для вас был бы идеальный финал этого вечера?

Идеальный вечер? Вкусный ужин, немного отдыха, время с семьей по FaceTime, и просто насладиться сегодняшней победой.

Обновленный рейтинг WTA.