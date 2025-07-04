Свитолина проиграла Мертенс и завершила борьбу на Уимблдоне-2025
Украинка уступила в двух сетах
38 минут назад
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Элина Свитолина (13 WTA) завершила борьбу на Wimbledon-2025.
В третьем раунде украинка в двух сетах уступила бельгийке Элизе Мертенс (23 WTA) – 1:6, 6:7(4-7)
Матч длился 1 час 41 минуту. За это время Элизе Мертенс выполнила четыре эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов. Элина Свитолина ответила двумя эйсами, допустила пять двойных ошибок и реализовала лишь один из шести шансов на брейк.
В следующем раунде Мертенс встретится против победительницы матча Сабаленка – Радукану.
Мертенс - Свитолина: первый серьезный соперник для самой сильной из украинок.