Олег Шумейко

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась мыслями о выступлении на Wimbledon-2025. Слова украинской теннисистки приводит btu.org.ua.

О волнении перед началом турнира

Говорят, если нет нервов перед матчем, то нужно заканчивать карьеру. Конечно, я сильно взволнована, есть немного нервов, но это приятные нервы. Мне очень нравится это чувство, когда я еду на Major. Думаю, это помогает мне сосредоточить внимание и показывать свою лучшую игру.

Я стараюсь качественно выполнять свою работу, но и также получать удовольствие от этих моментов. Потому что когда я сделала паузу на год из-за беременности, я почувствовала, что действительно скучаю по этим моментам. Я помню, как скучала именно за этими мгновениями перед выходом на корт в первом круге, это дрожь в теле. Поэтому я старалась найти это и пережить снова".

О любимой традиции Wimbledon

Это — дресс-код. Мне нравится одеваться во всё белое. Это классика, это иконнический стиль. Мне нравится моя форма в этом году. Она прекрасно выглядит, просто идеальная картинка. Когда смотришь вокруг, все выглядят так стильно. Я люблю эту традицию.

О своей физической форме (Мартина Навратилова отметила, что Элина выглядит стройной и подтянутой)

Да, есть некоторые изменения здесь и там. Впереди у меня меньше лет выступлений, чем позади. Поэтому я стараюсь делать немного другие вещи, иначе подходить к турнирам, несколько иначе строить свою рутину, чтобы добавить этот 1%, в том числе и к моему выступлению. А также из-за того, что у меня были травмы в течение последних двух лет, они заставили меня искать возможности, как вернуться в топ-10, смотреть, в чем действительно могу бросить вызов лучшим теннисисткам.

О своей семье

Скай дома, она наслаждается бассейном (улыбается). У неё есть своя собственная рутина, своё расписание, поэтому мы держим её подальше от всего этого хаоса. И мы сейчас сосредоточены на наших матчах и нашей подготовке. Мне нравится играть в разные дни с Гаэлем, потому что сейчас я выполнила свою работу и теперь могу насладиться остальной частью дня, провести время с ним, вечером он будет готовиться, а завтра я буду тренироваться и смотреть его матч. Когда мы играем в один день, ты никогда не знаешь, как оно будет, особенно, если играть в одно время — это худший вариант. Мне нравится больше такой сценарий, меньше стресса. Возможно ли, что Скай приедет на последние этапы? Да, только на важные матчи (смеётся).

Напомним, что Свитолина одержала победу в первом круге травяного Шлема.