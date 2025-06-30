Уимблдон-2025. Свитолина – Бондарь. Видеотрансляция
Украинка сегодня стартует на британском мейджоре
около 3 часов назад
Еліна Світоліна / Фото - Yahoo
30 июня свою встречу в рамках первого раунда Wimbledon-2025 проведут украинка Элина Свитолина (WTA 14) и венгерка Анна Бондар (WTA 75).
Начало матча запланировано на 13:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию игры вы можете посмотреть на платформе Setanta и на Youtube-канале Setanta Sports.
Отметим, что это будет вторая официальная встреча теннисисток. В первом матче, который состоялся на Roland Garros-2025, победу одержала украинка (7:6, 7:5).
Соперницы украинок на старте Wimbledon.
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