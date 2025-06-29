Свитолина улучшила позицию, Калинина – вне топ-100 в обновленном рейтинге WTA
Элина Свитолина стала 13-й
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный мировой рейтинг. Элина Свитолина продолжает удерживать статус первой ракетки Украины и поднялась на одну позицию — теперь она 13-я в мире.
Марта Костюк осталась на 26-й позиции, Даяна Ястремская сохранила 42-е место, а Юлия Стародубцева опустилась на 68-е место (-1).
Значительное падение продемонстрировала Ангелина Калинина, которая теперь занимает 117-е место рейтинга (-10).
Тем временем Александра Олейникова поднялась на 193-е место, что стало новым личным рекордом в карьере теннисистки.
Первой ракеткой осталась арина сабаленко.
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