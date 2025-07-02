Михаил Цырук

В четверг, 3 июля, две украинские теннисистки проведут матчи второго круга на Уимблдоне-2025. Соперницами обеих будут россиянки: Юлия Стародубцева сыграет против 19-й ракетки мира Людмилы Самсоновой, а главная сенсация всего первого круга Даяна Ястремская встретится с Анастасией Захаровой. Предлагаем вашему вниманию анонс украинско-российских противостояний на кортах Лондона.

Юлия Стародубцева - Людмила Самсонова

В целом, итог первого круга в одиночном разряде для Украины вышел вполне удовлетворительным. Элина Свитолина ожидаемо прошла дальше, а провал Марты Костюк неожиданно компенсировала Даяна Ястремская, которую мало кто ожидал увидеть во втором круге.

От Свитолиной и Костюк все ждали побед, Ястремской пророчили поражение, а вот с Юлией Стародубцевой всё не так однозначно, ведь она играла с соперницей примерно своего уровня, и произойти могло что угодно. Однако украинка с своей задачей справилась, и на втором Уимблдоне в своей карьере снова вышла во второй круг.

Первый сет Стародубцева полностью провалила, проиграв со счетом 1:6, и ничего хорошего от этого матча украинке уж точно не ожидали. Однако дальше все перевернулось с ног на голову, и Юлия уверенно забрала две последующие партии (6:3; 6:1).

Теперь на 25-летнюю теннисистку ожидает задача совсем другого уровня, ведь в соперницах - представительница топ-20 мирового рейтинга. 26-летняя Самсонова крутится среди элиты мирового тенниса относительно недавно. К категории топов её, конечно, не отнесешь, однако определенный уровень представительница РФ таки держит.

Игрок имеет в своем активе 5 титулов WTA, два из которых - WTA 500. Самсонова четыре раза доходила до четвертого круга мейджоров: на Уимблдоне-2021, US Open 2022 и 2024 и последнем на данный момент мейджоре - Ролан Гаррос-2025. После него теннисистка дошла до полуфинала турнира в Берлине, а в первом круге Уимблдона спокойно победила Маю Джойнт из Австралии (6:3; 6:2).

Конечно, Юлия Стародубцева будет считаться явным аутсайдером пары. Однако если посмотреть на историю встреч теннисисток, то там преимущество будет именно на стороне украинки. Единственный матч между будущими соперницами состоялся совсем недавно - в третьем круге тысячника в Мадриде в апреле этого года, и тогда, после провального первого сета, Юлия одержала волевую победу (2:6; 7:6; 6:0). Кто знает, может быть на этот раз ей также удастся сотворить маленькую сенсацию.

Анастасия Захарова - Даяна Ястремская

А вот эта украинка в первом круге была просто безукоризненной. В матче против грозной Коко Гофф Диане Ястремской удавалось буквально всё, а у соперницы, наоборот, всё шло наперекосяк. Собственно, это единственное условие, при котором явный аутсайдер может обыграть явного фаворита, однако провал Гофф вовсе не отменяет заслуг Ястремской: вечером вторника Диана действительно была в ударе, и вполне заслуженно стала автором одного из крупнейших сюрпризов турнира (7:6; 6:1).

После такого сложного старта следующая соперница обещает быть значительно легче, но очень важно не поддаться эйфории, ведь часто после подобных побед случаются вылеты от более слабых оппонентов.

Во втором круге Диане действительно должно быть легче: её соперницей станет 95 номер мирового рейтинга Анастасия Захарова. 23-летняя россиянка не имеет в своей карьере каких-либо выдающихся достижений. Её лучший результат на турнире Большого шлема - третий круг Открытого чемпионата Австралии 2024, а нынешний выход во второй круг Уимблдона стал её лучшим результатом на травяном мэйджоре. На Ролан Гаррос и US Open будущая соперница Ястремской ещё вообще никогда не попадала.

В этом сезоне на траве Захарова дошла до второго круга турнира в Лондоне, но в Ноттингеме, где Ястремская стала финалисткой, не преодолела даже квалификацию. В отборе на Уимблдон россиянка провела три тяжёлых трёхсетовых поединка: против Лизетт Кабреры (6:4; 2:6; 6:3), Анны Богдан (6:7; 7:6; 6:3) и Терезы Валентовой (7:6; 2:6; 7:6).

В трёх сетах россиянка победила в первом круге и опытную Викторию Азаренко (6:2; 2:6; 6:1), хотя и была явной аутсайдершей того противостояния. Против Дианы Ястремской эта теннисистка ещё не играла, так что надеемся, что эту историю противостояний украинка начнет победно, и никаких неприятных для нас сюрпризов не произойдёт.

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