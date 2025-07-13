Урсу вышел в финал квалификации турнира в Испании
Украинец в двух сетах обыграл представителя Грузии
около 1 часа назад
Фото: tennis-master.com.ua
Вадим Урсу (ATP, 447) в полуфинале квалификации турнира серии Challenger в Испании победил Александра Бакши (ATP, 551) 6:4, 6:1.
За 1 час на корте украинец 4 раза подал навылет, реализовал 4 брейк-пойнта из пяти и 1 раз ошибся при подаче. Грузин сделал 2 эйса и 3 «двойные». Это была вторая встреча теннисистов – Урсу взял реванш за поражение в 2024 году.
Следующим соперником украинца станет победитель противостояния Райан Пенистон – Робен Катрис.
Напомним, что Ига Швёнтек стала победительницей Wimbledon.
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