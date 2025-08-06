Видео поражения Свитолиной в Монреале
Украинка не смогла выиграть у сложной для себя соперницы
18 минут назад
Еліна Світоліна. Фото: j48tennis.ne
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 13) проиграла японке Наоми Осаке (WTA 49) в матче четвертьфинала на турнире WTA 1000 в Монреале.
Представляем обзор лучших моментов матча.
Отметим, что это была восьмая встреча Свитолиной и Осаки друг с другом, и пока счет 5-3 в пользу Наоми.
Отметим, что для Элины это был четвертый четвертьфинал на турнирах WTA 1000 в 2025 году.