Олег Гончар

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 13) проиграла японке Наоми Осаке (WTA 49) в матче четвертьфинала на турнире WTA 1000 в Монреале.

Представляем обзор лучших моментов матча.

Отметим, что это была восьмая встреча Свитолиной и Осаки друг с другом, и пока счет 5-3 в пользу Наоми.

Отметим, что для Элины это был четвертый четвертьфинал на турнирах WTA 1000 в 2025 году.