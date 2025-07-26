Владислав Орлов стал чемпионом Challenger в Финляндии
Украинец в паре с Негриту победили первых сеяных
около 9 часов назад
Фото: ФТР
Владислав Орлов и Кристоф Негриту победили в финале турнира серии Challenger в финском Тампере первых сеяных Маца Херманса и Мика Велдхеере 7:5, 6:1.
За 1 час 20 минут на корте украино-немецкий тандем реализовал 3 брейк-пойнта из девяти и 5 раз ошибся при подаче. Нидерландцы сделали 4 «двойные». Отмечаем, что это второй титул Challenger в паре для Орлова.
Напомним, что Надежда Киченок сыграет в финале турнира в Праге.
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