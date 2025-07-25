Олег Шумейко

Надежда Киченок и Макото Ниномия победили в полуфинале турнира серии WTA250 в чешской Праге Эмили Эпплтон и Изабель Хаверлаг 6:4, 6:4.

За полтора часа на корте украинско-японский тандем реализовал 6 брейк-пойнтов из десяти и дважды ошибся при подаче. Британско-нидерландская пара сделала 2 эйса, 4 брейка и 11 «двойных».

В финале соревнований Киченок и Ниномия сыграют с чешками Луцией Гавлчиковой и Лаурой Самсон.

Украина определилась с составом на финал Кубка Билли Джин Кинг.