Ястремская вылетела на старте турнира во Франции
Ястремская: «Уважаю украинский язык – сейчас усиленно занимаюсь, чтобы разговаривать на нем чисто»
Даяна ответила на вопрос о русском
Фото: USTA
Даяна Ястремская в своем Telegram канале сообщила, что развивает свое знание украинского языка:
Меня спрашивали, почему я пишу и говорю по-русски. С самого детства я в Одессе, с семьей, с друзьями, разговаривала по-русски, мне так удобнее. И люди, которые меня поддерживают, не все знают украинский. Я уважаю украинский язык, и сейчас усиленно занимаюсь, чтобы говорить на нем чисто.
Напомним, что Ангелина Калинина вышла в четвертьфинал турнира во Франции.
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