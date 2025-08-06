Жеребьёвка WTA 1000 Цинциннати: четыре украинки сыграют в основной сетке
Свитолина узнала, с кем сыграет
43 минуты назад
6 августа состоялась жеребьевка основной сетки турнира WTA 1000 в Цинциннати, который пройдет с 7 по 18 августа, сообщает официальный сайт соревнований.
Четыре украинские теннисистки выступят в одиночном разряде.
Элина Свитолина (WTA 13), Марта Костюк (WTA 28) и Даяна Ястремская (WTA 35), как сеяные, начнут со второго круга. Юлия Стародубцева (WTA 73) стартует с первого круга.
Свитолина встретится с победительницей матча между Барборой Крейчиковой (WTA 80) из Чехии и Алисией Паркс (WTA 74) из США.
Костюк сыграет против победительницы пары немки Татьяны Марии (WTA 41) — квалифайер.
Ястремская сразится с победительницей дуэли Энн Ли (WTA 59) – квалифайер. Стародубцева в первом круге ждет соперницу из квалификации.
Напомним, Свитолина без шансов проиграла Осаке в четвертьфинале турнира в Канаде.
Поделиться