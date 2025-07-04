4 украинских дуэта выступят на чемпионате Европы-2025
Соревнования пройдут в Германии с 30 июля по 3 августа
около 2 часов назад
Фото: Volleyball World
Определились все участники чемпионата Европы-2025 по пляжному волейболу, который пройдет с 30 июля по 3 августа в немецком Дюссельдорфе.
На соревнованиях выступят 4 украинских дуэта – 3 пары представят Украину в соревнованиях среди женщин – Татьяна Лазаренко / Марина Гладун, Ева Сердюк / Дарья Романюк, Валентина Давидова / Ангелина Хмиль. Среди мужчин выступят бронзовые призеры ЧЕ-2023 Сергей Попов и Эдуард Резник. Также в запасе находятся Инна и Ирина Махно (№3) и Иван Дацюк и Алексей Бублик (№17).
Напомним, что Гладун и Лазаренко накануне выиграли турнир в Польше.
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