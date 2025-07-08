Олег Шумейко

Две украинские команды будут участвовать в еврокубках в сезоне-2025/26 по волейболу.

Чемпионы Украины среди мужских команд Эпицентр-Подоляны, как и вице-чемпион Украины среди женщин Балта, сыграют в третьем по престижности еврокубковом турнире Кубке Вызова. Жеребьевка соревнований состоится 15 июля. Розыгрыш турнира начинается со стадии 1/32 финала - женщины стартуют в конце октября, мужчины же в середине ноября.

Напомним, что женская команда Украины выиграла Золотую Евролигу и борется за попадание в Лигу наций.