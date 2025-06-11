Капитан сборной Украины – о Лиге наций: «Нам нравятся давление и эмоции – это заставляет играть лучше»

Капитан сборной Украины Юрий Семенюк на пресс-конференции поделился ожиданиями от выступлений в Лиге наций:

Мы приехали сюда не на отдых, конечно же, а чтобы играть в волейбол. У нас новая команда, более молодая. Лига наций – это новый уровень, новые эмоции. Мы счастливы быть здесь, играть в свой волейбол и прогрессировать, несмотря на то, кто наш соперник.

Не сказал бы, что есть команда, с которой хочется сыграть больше всего. Мы концентрируемся на том, как мы играем и хотим улучшаться с каждым матчем.

Как я уже сказал, у нас новая молодая команда. Два года назад мы уже здесь играли (в рамках олимпийской квалификации) и ощущали эту атмосферу, этот уровень. Конечно, волейболисты играют для того, чтобы чувствовать такую атмосферу, этот уровень. И нам нравятся это давление, эти эмоции. Это только подталкивает нас играть лучше.