Капитан сборной Украины – о Лиге наций: «Нам нравятся давление и эмоции – это заставляет играть лучше»

Семенюк отметил, что команда хочет прогрессировать среди сильнейших команд мира

около 1 часа назад

Фото: ukraine nvt
Фото: ukraine nv

Капитан сборной Украины Юрий Семенюк на пресс-конференции поделился ожиданиями от выступлений в Лиге наций:

Мы приехали сюда не на отдых, конечно же, а чтобы играть в волейбол. У нас новая команда, более молодая. Лига наций – это новый уровень, новые эмоции. Мы счастливы быть здесь, играть в свой волейбол и прогрессировать, несмотря на то, кто наш соперник.

Не сказал бы, что есть команда, с которой хочется сыграть больше всего. Мы концентрируемся на том, как мы играем и хотим улучшаться с каждым матчем.

Как я уже сказал, у нас новая молодая команда. Два года назад мы уже здесь играли (в рамках олимпийской квалификации) и ощущали эту атмосферу, этот уровень. Конечно, волейболисты играют для того, чтобы чувствовать такую атмосферу, этот уровень. И нам нравятся это давление, эти эмоции. Это только подталкивает нас играть лучше.

Юрий Семенюк

Капитан сборной Украины по волейболу

Превью дебютной игровой недели «сине-желтых» в ЛН.

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ВолейболНовости СпортаЮрий Семенюксборная Украины (волейбол)

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