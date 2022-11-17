«Прометей» разгромил «Штернберк» в чешской Экстралиге
«Прометей» разгромно обыграл вице-чемпиона Чехии
Третья победа подряд представительниц Украины
17 ноября 20:12
Фото: Прометей
«Прометей» выиграл домашний матч чешской Экстралиги.
Украинский клуб в трех сетах обыграл вице-чемпиона Чехии «Кралово Поле Брно». Полноценно на площадку вернулась Александра Миленко, ставшая лучшим бомбардиром встречи (17 очков).
Чемпионат Чехии
«Прометей» – КП «Брно» 3:0 (25:8, 25:12, 25:20)
«Прометей»: Дарья Великоконь, Ана-Мария Джонев, Александра Миленко (17), Вики Савар, Евгения Хобер (7), Маргарита Степаненко, Анна Артишук (8), Кима Жаркова, Мирта Грбач, Светлана Дорсман (к) ( 13), Виктория Даньчак, Анастасия Маевская (8), Кристина Немцева (л), Анастасия Карасева (л).
Напомним, что женская сборная Украины узнала соперников на чемпионате Европы-2023.
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