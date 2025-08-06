Олег Шумейко

Женская команда Украины по волейболу в рамках подготовки к чемпионату мира-2025 проведет контрольный матч с бронзовым призером Лиги Наций Польшей.

Встреча состоится 8 августа в польском городе Сосновец. Отметим, что мужская команда Украины перед дебютом в Лиге Наций также играла с Польшей в спарринге, одержав в товарищеском турнире победу в пяти сетах.

Отметим, что на ЧМ-2025 украинские спортсменки в группе H встретятся с национальными командами Сербии, Японии и Камеруна. Чемпионат мира пройдет в Таиланде с 22 августа по 7 сентября.