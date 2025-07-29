Олег Шумейко

Сборная Украины по волейболу понесла потерю накануне чемпионата мира-2025, который пройдет с 22 августа по 7 сентября.

Команде на турнире в Таиланде не сможет помочь Юлия Димар. В тренерском штабе «сине-желтых» сообщили, что доигровщица должна восстановиться после травмы колена, сообщает Суспільне Спорт.

Отметим, что на ЧМ-2025 украинские волейболистки в группе H встретятся с национальными командами Сербии, Японии и Камеруна.