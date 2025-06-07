Сборная Украины уверенно победила Словению в Золотой Евролиге
Самой результативной игроком матча стала Анна Артышук
около 1 часа назад
Фото: СEV
Женская сборная Украины по волейболу одержала четвертую подряд победу на групповом этапе Золотой Евролиги.
Украинки уверенно обыграли национальную команду Словении.
Самой результативной игроком матча стала диагональная Анна Артышук, которая набрала – 18 очков.
Золотая Евролига. 4-й тур
Словения – Украина 0:3 (23:25, 16:25, 22:25)
Следующий свой матч сине-желтые проведут 13 июня против Швеции.