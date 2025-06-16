Капитан сборной Украины по волейболу Юрий Семенюк в комментарии Tribuna.com поделился впечатлениями от участия команды в Лиге Наций.

«Последние несколько дней были очень насыщенными, вы сами всё видели. Мы выкладываемся на полную, потому что каждый матч важен.

Конечно, времени на восстановление мало. Мы же все люди, тоже устаем. Но это VNL – этим всё сказано.

Нашей сборной было бы намного легче, если бы у нас было несколько равноценных составов, как, например, у сборной Польши. Тогда была бы возможность ротаций, и все могли бы иметь достаточно времени на восстановление.

В Бразилии мы играем не впервые. Здесь хороший зал и приятные люди, атмосфера замечательная».