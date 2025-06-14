Ассистент главного тренера мужской команды Украины Игнасио Брисиоли высказался о результате матча Лиги наций со сборной Бразилии и поделился мыслями об игре с Ираном. Слова наставника приводит Суспільне Спорт:

Это Бразилия, мы у них дома. Мы навязали им хорошую борьбу. Говорили после второго сета, что нужно оставаться сосредоточенными, потому что это Бразилия, и их ни в коем случае нельзя недооценивать и как-то расслабляться.

Думаю, что мы должны думать о следующем матче, забыть об этом. Сейчас отдых, думаем об игре с Ираном, она одна из самых важных. Надо будет постараться её выиграть и вернуться в борьбу за отличные результаты.