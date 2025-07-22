Олег Гончар

Капитан сборной Украины по волейболу Юрий Семенюк признан лучшим блокирующим основного раунда Лиги наций-2025.

Опытный центральный блокирующий набрал 37 очков в блоке, сыграв во всех матчах Украины на турнире. Этот результат позволил ему возглавить рейтинг лучших блокирующих, опередив Александра Недельковича из Сербии (35 очков) и Агустина Лосера из Аргентины (34 очка).

Другие украинцы, Валерий Тодуа и Илья Ковалев, заняли 13-е место в рейтинге с 19 очками каждый. Несмотря на индивидуальные успехи, сборная Украины финишировала на 9-м месте в турнирной таблице и не вышла в плей-офф.