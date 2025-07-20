Мужская сборная Украины по волейболу завершила дебютное выступление в Лиге наций 2025 поражением в ключевом поединке против Канады.

Матч завершился со счетом 1:3 (21:25, 27:25, 29:31, 21:25) не в пользу «сине-желтых».

Украинская команда утратила шансы на выход в плей-офф турнира, финишировав вне топ-8 в общем зачёте.

Несмотря на досадное поражение в заключительном матче, выступление сборной Украины по волейболу в Лиге наций стало историческим, ведь это был первый сезон участия нашей команды в этом престижном международном турнире.

В течение общего этапа команда продемонстрировала характер и одержала 6 побед в 12 матчах. Особенно яркими стали победы над Японией, Кубой и США – команда впервые громко заявила о себе на международной арене.

В сентябре сборная Украины сыграет на чемпионате мира, который примет Филиппины.