Олег Гончар

Женская сборная Украины по волейболу получила право выступать в следующем сезоне Лиги наций.

Это право команда получила благодаря высокой позиции в мировом рейтинге. Украинки заняли 15-е место, став самым высоким среди команд, которые ранее не участвовали в турнире.

Ключевое влияние на рейтинг оказала победа Пуэрто-Рико над Мексикой (3:2) в последнем матче рейтингового сезона. Пуэрто-Рико могли обойти Украину, если бы выиграли без тай-брейка.

Украина удерживает 15-ю строку мирового рейтинга с 192,10 баллами. Лидером рейтинга является Италия (460,37), за которой следуют Бразилия (429,18), Польша (357,72), Китай (353,35) и Япония (352,16).

Напомним, ранее мужская сборная не прошла в плей-офф Лиги наций.