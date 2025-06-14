Женская сборная Украины сохранила лидерство в турнирной таблице Золотой Евролиги
Следующий матч наша команда проведет 15 июня
около 2 часов назад
Представляем турнирную таблицу женской Золотой Евролиги по волейболу после 5-го тура.
В Финале четырех сыграют лучшие четыре команды турнира.
Турнирная таблица Золотой Евролиги-2025:
1. Украина – 4 победы (5 матчей), 12 очков (12:6 – сеты)
2. Швеция – 4 (5), 11 очков (12:6)
3. Венгрия – 4 (5), 10 очков (12:8)
4. Румыния – 3 (4), 10 очков (11:4)
5. Словакия – 3 (4), 9 очков (9:4)
6. Словения – 3 (5), 8 очков (10:8)
7. Хорватия – 2 (5), 7 очков (10:11)
8. Испания – 2 (4), 6 очков (7:7)
9. Греция — 1 (5), 5 очков (9:12)
10. Португалия – 1 (4), 3 очка (5:10)
11. Черногория – 1 (5), 3 очка (5:13)
12. Азербайджан – 0 (5), 0 очков (2:15)
Последний, шестой матч женской Золотой Евролиги-2025 Украина проведет в воскресенье, 15 июня, против Словакии. Матч начнется в 18:00 по киевскому времени. При условии победы сине-желтые выйдут в финал четырех.
Напомним, сборная Украины уступила Швеции в Золотой Евролиге, потерпев дебютное поражение на турнире.