Игрок сборной Украины: «Мы не думаем о том, какие у нас шансы на финал Золотой Евролиги»

Центральный блокирующий сборной Украины по волейболу Ульяна Котар поделилась с Суспільне Спорт ожиданиями от заключительных игр группового этапа Золотой Евролиги с национальными командами Швеции и Словакии:

Не следует недооценивать следующие два матча, каждая игра, каждая победа, каждый выигранный сет нам нужен для набора очков, в частности для мирового рейтинга. Мы не думаем о шансах на финал, а играем здесь и сейчас.

Это будет номинально домашний турнир. Мы будем играть в Польше, в Радоме, на этой базе, где мы проходили подготовку к Золотой Евролиге. Жаль, что мы не в Украине и не будем играть перед всеми нашими болельщиками.