Игрок сборной Украины: «Мы не думаем о том, какие у нас шансы на финал Золотой Евролиги»
Котар заявила, что никакого недооценивания соперников в команде нет
15 минут назад
Центральный блокирующий сборной Украины по волейболу Ульяна Котар поделилась с Суспільне Спорт ожиданиями от заключительных игр группового этапа Золотой Евролиги с национальными командами Швеции и Словакии:
Не следует недооценивать следующие два матча, каждая игра, каждая победа, каждый выигранный сет нам нужен для набора очков, в частности для мирового рейтинга. Мы не думаем о шансах на финал, а играем здесь и сейчас.
Это будет номинально домашний турнир. Мы будем играть в Польше, в Радоме, на этой базе, где мы проходили подготовку к Золотой Евролиге. Жаль, что мы не в Украине и не будем играть перед всеми нашими болельщиками.
Трансляция матча Швеция – Украина в пятом туре ЗЕ-2025.