Олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе и народный депутат Жан Беленюк в интервью Sport-Express поделился мыслями о будущем реванше обладателя титулов WBC, WBO, WBA и IBO в хэвивейте Александра Усика (23-0, 14 КО) против чемпиона IBF Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО).

«После их первого боя я не знаю, чем Дюбуа может поразить. Возможно, он стал увереннее после того, как неожиданно победил нокаутом Джошуа. В первом бою Усик просто издевался над Дюбуа. Единственное, чем британец себе помогал – это тем, что бил ниже пояса.

Первый бой мне не очень понравился, потому что уровень Дюбуа тогда не дотягивал до уровня Усика. Сейчас возраст играет против Александра и на пользу Дюбуа, поэтому, возможно, бой будет более конкурентным, но все равно – Усик фаворит».