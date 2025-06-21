Владимир Кириченко

Дважды серебряный призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе Парвиз Насибов в интервью LB Live рассказал о своем отношении к бывшему чемпиону мира в трех дивизионах Василию Ломаченко (18-3, 12 КО).

Он открыто поддерживает УПЦ МП. Что о нем думают военные? Интересно узнать мнение ребят из Гонора насчет него. И вопрос лично к вам: подали бы вы ему руку при встрече?

«За ребят из Гонора я не могу сказать».

Возможно, общались на этот счет?

«Нет. Я знаю очень много других наших военных, которые очень плохо относятся к этому всему, что он делает. Я, скорее всего, буду придерживаться того же мнения, что и они говорят».

Я считаю, что в такое тяжелое время каждый украинец, который проживает в Украине, должен делать все возможное для нашей общей победы».

Напомним, украинцы Ларин, Середин и Новаченко – призеры чемпионата Европы U17 по греко-римской борьбе.