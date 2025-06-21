Двукратный серебряный призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе Парвиз Насибов рассказал о своем отношении к России.

В одном из своих прошлых интервью вы говорили о том, что ваш отец еще очень давно понимал, кто такая Россия, говорил, что помнит танки, которые в 90-х въехали в Баку. Почему так происходит, что Россия является страной, которая постоянно посягает на ваши родные государства? Кажется, что вам приходится постоянно убегать от войны, от России.

«Да, у нас даже дома шутят, что где мы есть — там и война. Такое ощущение, будто Россия... Мы были в Азербайджане — видели эту войну. Я её не видел, но мои друзья, мои родители, мой отец всё это видел.

Очень неприятно, и я для себя понимаю, что там, где Россия — там война, там есть слезы матерей, там есть кровь, там всё ужасно. Поэтому мое отношение к России как было негативным, так оно и, считаю, на всю мою жизнь останется таким негативным.

Я еще до того, как была в Украине война, для себя понял, что такое война, что такое Россия. И то, что вы говорите, что российские танки в Баку — это все правда, это всё было. Поэтому мое отношение — ужасное, и отношение моей страны к России — также ужасное».