«Отношение было дикое – нас опрыскивали какой-то химией». Гераскевич рассказал о сборах в Китае накануне Олимпиады-2022
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич рассказал о трудностях, с которыми пришлось столкнуться на тренировочном сборе в Китае:
Ограничений было очень много, и дорога в Китай была тяжелой – просто сплошной ужас. Нужно было заполнять огромное количество документов, было немало проблем с билетами, ведь мы летели чартером. Если бы мы путешествовали обычным самолетом в аэропорт общего пользования, то пришлось бы три недели сидеть на карантине. И неважно, вакцинирован ты или нет. Цены на билеты были космические – по три тысячи евро за один. Плюс – очень дорогая доставка оборудования.
По прилету в Пекин мы три-четыре часа сдавали тесты, нас опрыскивали какой-то химией. Оказалось, что она будет сопровождать нас на протяжении всех сборов в Китае, было не очень комфортно и приятно там находиться. Также китайцы везде встречали нас в «скафандрах» – у них было полностью закрыто тело и лицо, будто мы больны чумой. Отношение было дикое. При этом мы не могли выходить за границы гостиницы, всюду ездили на отдельном автобусе. Трек находился в часе езды, так что немало времени провели сидя в автобусе.
Если говорить о питании, то на территории гостиницы был магазин, но цены там были высокие, а выбор – небольшой. В целом вроде были и нормальные продукты, но готовили их так, что есть не очень и хотелось. На завтрак, обед и ужин была практически одинаковая еда. Это очень давило на желудок.
Напомним, что Гераскевич первый этап Кубка Мира завершил вне топ-20.
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