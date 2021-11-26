«Отношение было дикое – нас опрыскивали какой-то химией». Гераскевич рассказал о сборах в Китае накануне Олимпиады-2022

Фото: IBSF

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич рассказал о трудностях, с которыми пришлось столкнуться на тренировочном сборе в Китае:



По прилету в Пекин мы три-четыре часа сдавали тесты, нас опрыскивали какой-то химией. Оказалось, что она будет сопровождать нас на протяжении всех сборов в Китае, было не очень комфортно и приятно там находиться. Также китайцы везде встречали нас в «скафандрах» – у них было полностью закрыто тело и лицо, будто мы больны чумой. Отношение было дикое. При этом мы не могли выходить за границы гостиницы, всюду ездили на отдельном автобусе. Трек находился в часе езды, так что немало времени провели сидя в автобусе.

Если говорить о питании, то на территории гостиницы был магазин, но цены там были высокие, а выбор – небольшой. В целом вроде были и нормальные продукты, но готовили их так, что есть не очень и хотелось. На завтрак, обед и ужин была практически одинаковая еда. Это очень давило на желудок.