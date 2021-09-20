Украина тоже страдает. Китай убивает подготовку к своей Олимпиаде для других стран

Игры пройдут уже в феврале 2022 года

Владислав Гераскевич, Михаил Гераскевич и Людмила Гунько / Фото - XSPORT

В июле 2015 года определилось – XXIV зимние Олимпийские Игры пройдут в Пекине, столице Китая. Но, вероятно, тогда мало кто мог представить насколько неудачным окажется это решение. По крайней мере, для скелетонистов и бобслеистов.

Дело в том, что им попросту не дают потренироваться на соревновательном треке. А, как вы понимаете, каждый трек отличается друг от друга, каждый уникальный. И, соответственно, к каждому нужно привыкнуть, просчитать для себя идеальные траектории прохода дистанции.

Для любых Олимпийских игр, что летних, что зимних обычная вещь – тестовые соревнования. И здесь они тоже были предусмотрены. Планировалось, что в феврале-марте 2021 года в Китае пройдет этап Кубка мира, во время которого у спортсменов из других стран получится опробовать трек.

Но эти соревнования было решено перенести на октябрь, а по итогу даже лишить их статуса этапа Кубка мира. По факту, это будут просто тренировочные заезды с какой-никакой конкуренцией. Главное – баллов в рейтинг квалификации на Игры этот старт не принесет.

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«Нужно пройти тренировочный период в Китае, который пройдет с 5 по 27 октября. Этот период в Китае тренировочный сопровождается невероятно сложными проблемами, которые создает руководство КНР. Оргкомитет Олимпийских игр мужественно борется, так же как и мы, с этими проблемами. Но мы надеемся, что все-таки доедем до Китая, впервые увидим этот трек, впервые испытаем его, попробуем выучить так, чтобы быть конкурентоспособной командой. И уже после приезда с этого тренировочного периода у нас начнутся квалификационные соревнования к Олимпийским играм».

Михаил Гераскевич, тренер своего сына Владислава Гераскевича первого и пока что единственного украинского скелетониста на чемпионате мира и Олимпийских играх, а также президент Федерации скелетона и бобслея не скрывает злости. На пресс-конференции, посвященной началу олимпийского сезона он снисходительно назвал китайцев коммунистами, именно этим объясняя их поведение.

Дело ведь не только в статусе соревнований. К примеру, китайцы, одни из лидеров мирового скелетона, не выступали на этапах прошлогоднего Кубка мира, ведь из-за пандемии коронавируса мировой рейтинг был заморожен, соответственно, на олимпийскую квалификацию он не влиял.

И, пользуясь возможностью, китайские спортсмены беспрепятственно тренировались на домашнем, олимпийском треке, не допуская туда представителей других стран (пандемия ведь).

Пока этому нет официального подтверждения, но, поговаривают, что во время официальных тестовых соревнований спортсмены из Китая не собираются выступать вместе со своими будущими конкурентами на Играх. Называемая причина – страх подхватить коронавирус от приезжих. В действительности же китайцы не хотят показывать свои траектории прохода дистанции.

Хитро, но выглядит немного не честно, не по fair-play. При этом, на этапы Кубка мира после этих соревнований в Пекине ездить все же придется – чтобы отобраться на Олимпиаду. Соревноваться дома – страшно, но ехать в Европу и выступать там – нормально.

Новый шлем Владислава Гераскевича на олимпийский сезон / Фото - XSPORT Новый шлем Владислава Гераскевича на олимпийский сезон / Фото - XSPORT

Помимо этого, Гераскевич-старший раздражен и от того, что попасть на тестовый старт – это еще один большой квест.

«С каждым днем все сложнее и сложнее, потому что все больше и больше ограничений. Очень много ограничений и очень серьезных. Мы не знаем, как их обойти. Но сотрудничаем с международной федерацией, с организаторами китайскими. Даже сами организаторы не могут повлиять на решения руководства страны, которое каждый день выдает по два-три новых указания. Мы только и успеваем добавлять новые документы, новую информацию. Вводят новые контроли и акцентируют на том, что даже если все будет хорошо, если все вакцины, визы будут, вы все тесты сдадите – это не гарантирует, что вас пустят на самолет, который будет лететь из Франкфурта в Китай. Чартер, организованный международной федерацией и организаторами. Даже это не является гарантией».

Да, Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) организует для спортсменов чартерный рейс из Германии. Но, конечно же, он не бесплатный – 3,6 тысячи евро с человека. В придачу к этому, тестирование, обязательно именно во франкфуртском аэропорту за 285 евро. Там ведь единственная лаборатория, которую сертифицировали китайцы.

Ну и, как вы поняли, даже соответствие всем правилам не гарантирует того, что наших, да и вообще каких-либо, спортсменов точно пустят в самолет – минимальное отклонение в показателях теста лишает возможности отправиться на опробование олимпийского трека.

На этом проблемы не заканчиваются. В Китай ведь отправляются не только скелетонисты, а и бобслеисты. И если со скелетон-санями проблем нет, то с бобом их очень и очень много. Его нужно отправлять грузовым самолетом. И есть раньше стоимость подобной услуги составляла 7 тысяч евро, то сейчас, с ростом спроса, выросла до 21,3 тысячи евро – в три раза.

И самое грустное в этой истории то, что, сразу же после тестовых соревнований в Китае, нужно вернуться в Европу и бороться здесь за олимпийские лицензии. Фирма-перевозчик не может гарантировать, что боб к тому времени успеют вернуть назад. Нет боба – нет выступлений, нет выступлений – нет путевки на Олимпиаду.

Сейчас рассматриваются различные варианты, включая с возможностью аренды снаряжения в качестве подстраховки. Но одно ясно уже сейчас – честной игрой здесь и не пахнет. Китай серьезно настроен выиграть эти Олимпийские игры. И готов бороться всеми доступными средствами. Некрасиво.

Посмотрим, как из этого всего смогут выйти наши спортсмены. Вроде как, расстраиваться и обижаться не собираются – настроены только на борьбу, несмотря на препятствия.