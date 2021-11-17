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02:30 Атланта Хоукс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
02:30 Бруклин Нетс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
02:30 Майами Хит - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
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«Кто такой Китай, чтобы говорить, что мне делать с моим телом?» Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду выступает против вакцинации

Вик Уайлд рискует не попасть на Игры-2022
Сноубординг
14:49
«Кто такой Китай, чтобы говорить, что мне делать с моим телом?» Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду выступает против вакцинации
Вик Уайлд / фото - Getty Images

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд высказался относительно обязательной вакцинации для спортсменов.

Уайт уверяет, что спортсменам необязательно делать прививку от коронавируса, так как они и так являются самыми здоровыми людьми в мире.

Сейчас почти каждый спортсмен нашей сборной в зимних видах спорта вакцинирован Спутником V. Вы тоже привились этой вакциной?

Не думаю, что вам надо меня спрашивать об этом. Мне кажется, что молодые здоровые люди не должны вакцинироваться. Эта болезнь не может их убить. Если вы более старшего возраста и имеете не такую сильную иммунную систему, то прививайтесь. Но для молодых это необязательно. Я чувствую, что неправильно просить спортсменов вакцинироваться. Это самые здоровые люди в мире.

Но без вакцины вы не сможете поехать в Китай на Олимпиаду.

Кто такой Китай, чтобы говорить, что мне делать с моим телом? Китайское правительство не имеет надо мной власти. Почему я должен вакцинироваться для правительства, которому я не верю, вакциной, которой не доверяю? Я вижу иронию в том, что Китай, страна, которая дала миру COVID-19, сейчас требует вакцинации у самых здоровых людей в мире, чтобы поехать на событие, которое они не должны были проводить. Почему мы должны вакцинироваться для них? Это нечестно.

Разве на этапах Кубка мира этого не требуют?

Нет. Там достаточно ПЦР-теста. Поймите, я не против тех, кто прививается. Большинство моих друзей вакцинировались. Это нормально. Это их личный выбор. В детстве мне делали прививку от полиомиелита. Он убивает высокий процент людей, которые им заболевают. И люди, безусловно, получают пользу от таких вакцин. Однако в случае с COVID-19 не выглядит логичным, чтобы все молодые здоровые люди должны вакцинироваться. Какой процент молодых умирает от коронавируса? Думаю, что цифра не сильно отличается от смертности от гриппа. Так почему они требуют, чтобы спортсмены вакцинировались? Мне кажется, что это скользкая дорожка. Я с этим не согласен.  

Стало известно, как Олимпийская сборная России будет выступать на Играх-2022 в Пекине.

Источник: Матч ТВ Михаил Рыбак
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Теги

Пекин-2022

Комментарии 1

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17 ноября 2021г. 15:40
Тю, а допінг за здрасьтє?
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