Украина получила еще одну лицензию на Олимпийские игры в Пекин

Аннамари Данча в четвертый раз выступит на главных стартах четырехлетия

Фото: Instagram спортсменки

Украинская сноубордистка Аннамари Данча сообщила, что завоевала лицензию на Олимпийские игры-2022 в Пекине:

«Последний этап Кубка мира по сноуборду перед Олимпиадой в Пекине завершен. Я успешно прошла квалификацию. Сейчас время домашнего кубка Европы в Буковеле и подготовка к основной гонке 4-х лет. Это будут мои четвертые Олимпийские игры. Я иду к этому с большим опытом, мотивацией и вдохновением, и, конечно же, с широкой улыбкой на лице».

Данча выступает в параллельном слаломе. Предстоящие Олимпийские игры станут четвертыми для нее. В Ванкувере-2010 украинка заняла 16 место, в Сочи-2014 – 21, в Пхенчхане-2018 – 28.

Ранее министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, какой результат в Пекине-2022 будет успешным для сборной Украины.