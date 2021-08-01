﻿﻿Фесенко-младший: «Ребята, если вы быстрые и чувствуете талант, езжайте и тренируйтесь с американцами»

«Порхать как бабочка, жалить как пчела!». На XSPORT – фильм «Али»
4 августа 22:40
Бывший украинский пловец Сергей Фесенко-младший дал совет украинским спортсменам по поводу улучшения результатов.
«У меня такой рецепт, который я всегда рассказываю нашим главным тренерам и спортсменам – ребята, если вы быстрые и чувствуете талант, езжайте и тренируйтесь с американцами, плавайте в их университетах.
Не нужно навсегда оставаться в США, но приезжайте и учитесь у лучших. Когда вы сможете работать с теми, кто выигрывает медали, то будете сами их выигрывать.
Я учился здесь и видел, как это работает. Это позволит стать чемпионами».
Отметим, что Фесенко-младший учился в Университате Индианы, где был успешным пловцом NCAA.
Напомним, ранее украинец Михаил Романчук завоевал серебро Токио-2020.
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