﻿﻿Фесенко-младший: «Ребята, если вы быстрые и чувствуете талант, езжайте и тренируйтесь с американцами»

Бывший украинский пловец Сергей Фесенко-младший дал совет украинским спортсменам по поводу улучшения результатов.



Не нужно навсегда оставаться в США, но приезжайте и учитесь у лучших. Когда вы сможете работать с теми, кто выигрывает медали, то будете сами их выигрывать.

Я учился здесь и видел, как это работает. Это позволит стать чемпионами».