Колесников побил мировой рекорд на 50 метрах на спине

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 8
Сейчас 1
Сегодня 12
Завтра 3
Футбол (4 события из 5) показать все
Премьер-Лига (Англия) 20/21
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:1 Окончен
21:00 Брайтон - Манчестер Сити 3:2 Окончен
22:15 Челси - Лестер 2:1 Окончен
Серия А (Италия) 20/21
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Лацио - Торино 0:0 Окончен
Хоккей (3 события из 4) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
Пари-матч
03:00 Каролина Харрикейнс - Нэшвилл Предаторс 5:2 Окончен
05:00 Колорадо Эвеланш - Сент-Луис Блюз 4:1 Окончен
23:00 Ванкувер Кэнакс - Калгари Флэймс 4:2 Окончен
Баскетбол (1 событие из 2) показать все
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Будивельник - Днепр 72:81 Окончен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
Пари-матч
05:00 Вегас Голден Найтс - Миннесота Уайлд 0:0 Перерыв
Футбол (4 события из 6) показать все
Премьер-Лига (Англия) 20/21
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Тоттенхэм - Астон Вилла -:- Запланирован
21:00 Кристал Пэлас - Арсенал -:- Запланирован
22:15 Вест Бромвич Альбион - Вест Хэм -:- Запланирован
22:15 Бернли - Ливерпуль -:- Запланирован
Хоккей (3 события из 4) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Питтсбург Пингвинс - Нью-Йорк Айлендерс 2:1 Окончен
03:00 Флорида Пантерс - Тампа-Бэй Лайтнинг 1:3 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Миннесота Уайлд 0:0 Перерыв
Баскетбол (2 события из 2) показать все
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Химик - Прометей -:- Запланирован
20:00 БК Тернополь - БК Запорожье -:- Запланирован
Теннис (3 события из 42) показать все
ATP 2021 (Lyon, France)
Календарь Таблица
Пари-матч
11:00 Доминик Тим - Камерон Норри -:- Запланирован
11:00 Гаэль Монфис - Йошихито Нишиока -:- Запланирован
15:30 Диего Себастиан Швартцман - Ришар Гаске -:- Запланирован
Хоккей (3 события из 4) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
Пари-матч
03:00 Каролина Харрикейнс - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Виннипег Джетс -:- Запланирован
05:30 Колорадо Эвеланш - Сент-Луис Блюз -:- Запланирован

Колесников побил мировой рекорд на 50 метрах на спине

Отметим, что россиянин превзошел свое же предыдущее достижение
Плавание
17 мая 20:31
Колесников побил мировой рекорд на 50 метрах на спине
Климент Колесников / Фото: AP

На чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште в полуфинале плавания на 50 метров россиянин Климент Колесников установил новый мировой рекорд.

Колесников проплыл дистанцию за 23,93 секунды. Предыдущее достижение также принадлежало Клименту – в 2018 году он проплыл за 24,00 секунды.

Отметим, что финал в этой программе пройдет 18 мая.

Напомним, ранее белорусский пловец Илья Шиманович установил новый мировой рекорд на дистанции 100 метров брассом в 25-метровом бассейне.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Климент Колесников чемпионат Европы по водным видам спорта

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости: Плавание

Романчук с лучшим временем вышел в финал чемпионата Европы в плавании на 1500 метров вольным стилем
Романчук с лучшим временем вышел в финал чемпионата Европы в плавании на 1500 метров вольным стилем
18 мая 14:04
Победы британцев и россиян. Результаты первого дня чемпионата Европы в плавании
Победы британцев и россиян. Результаты первого дня чемпионата Европы в плавании
17 мая 21:24
Колесников побил мировой рекорд на 50 метрах на спине
Колесников побил мировой рекорд на 50 метрах на спине
17 мая 20:31
Романчук: «Единственная страна, в которую мы можем сейчас уехать на сбор – Турция»
Романчук: «Единственная страна, в которую мы можем сейчас уехать на сбор – Турция»
16 марта 14:23
Все новости

Популярные новости

Лопес: «Камбосос – это не Ломаченко»
Лопес: «Камбосос – это не Ломаченко»
Бокс Профессиональный бокс
14 мая 08:55
7
Владимир Кличко – лучший супертяжеловес в истории
Владимир Кличко – лучший супертяжеловес в истории
Бокс Профессиональный бокс
15 мая 10:57
7
Жуткий нокаут в шоу Эдди Хирна. Боксер рухнул, как будто из него вытащили батарейку
Тема дня
Жуткий нокаут в шоу Эдди Хирна. Боксер рухнул, как будто из него вытащили батарейку
Бокс Профессиональный бокс
16 мая 13:46
Отец Хэйни: «Линарес усадил Ломаченко на задницу, он чертовский боец»
Отец Хэйни: «Линарес усадил Ломаченко на задницу, он чертовский боец»
Бокс Профессиональный бокс
17 мая 20:50
1
Три года назад Ломаченко побывал в нокдауне, выиграл третий титул и дал понять, что не сверхчеловек
Три года назад Ломаченко побывал в нокдауне, выиграл третий титул и дал понять, что не сверхчеловек
Бокс Профессиональный бокс
13 мая 12:35
1
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
18 мая 08:21
Все новости

Анонсы

АПЛ. «Тоттенхэм» – «Астон Вилла». Видео трансляция
WEB
АПЛ. «Тоттенхэм» – «Астон Вилла». Видео трансляция
20:00
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» – «Астон Вилла». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» – «Астон Вилла». Онлайн трансляция
20:00
Финал Кубка Италии. «Аталанта» – «Ювентус». Онлайн трансляция
TV
Финал Кубка Италии. «Аталанта» – «Ювентус». Онлайн трансляция
21:00
Большой вечер бокса Champion Boxing Promotion в Киеве. Видео трансляция на XSPORT
WEB
TV
Большой вечер бокса Champion Boxing Promotion в Киеве. Видео трансляция на XSPORT
21:40
Чемпионат Англии. «Вест Бромвич» – «Вест Хэм». Видео трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Вест Бромвич» – «Вест Хэм». Видео трансляция
22:15
Кубок Франции. Финал. «Монако» – ПСЖ. Онлайн трансляция
WEB
Кубок Франции. Финал. «Монако» – ПСЖ. Онлайн трансляция
22:15
Чемпионат Англии. «Бернли» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Бернли» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
22:15
Чемпионат Германии. «Боруссия» Д – «Байер». Онлайн трансляция
TV
Чемпионат Германии. «Боруссия» Д – «Байер». Онлайн трансляция
22 мая 16:30
Бой за звание абсолютного чемпиона мира. Хосе Рамирес – Джош Тейлор. Онлайн трансляция
WEB
Бой за звание абсолютного чемпиона мира. Хосе Рамирес – Джош Тейлор. Онлайн трансляция
23 мая 05:00
Украина – Бахрейн. Видео трансляция
WEB
Украина – Бахрейн. Видео трансляция
23 мая 15:00
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
WEB
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
WEB
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
30 мая 05:00