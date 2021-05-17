Колесников побил мировой рекорд на 50 метрах на спине

Отметим, что россиянин превзошел свое же предыдущее достижение

Климент Колесников / Фото: AP

На чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште в полуфинале плавания на 50 метров россиянин Климент Колесников установил новый мировой рекорд.



Колесников проплыл дистанцию за 23,93 секунды. Предыдущее достижение также принадлежало Клименту – в 2018 году он проплыл за 24,00 секунды.

Отметим, что финал в этой программе пройдет 18 мая.

Напомним, ранее белорусский пловец Илья Шиманович установил новый мировой рекорд на дистанции 100 метров брассом в 25-метровом бассейне.