Крипак стал 4-кратным Паралимпийским чемпионом

На счету украинца 6 медалей в Токио

Максим Крипак / фото - Getty Images

Украинский пловец Максим Крипак завоевал уже 4-е золото на Паралимпийских играх в Токио, Япония.

На дистанции 100 метров на спине украинец установил новый мировой рекорд. Крипак показал результат 57,19. Отметим, что на Играх в Японии у Максима всего 6 медалей (4 золота, серебро и бронза).

На Паралимпиаде в Рио-2016 Крипак завоевал 5 золотых наград.

Итого на счету украинцев в Токио уже 80 медалей, четверть которых наивысшей пробы.

Ранее 2 золотые медали украинцы завоевали в легкой атлетике.