Мерешко с мировым рекордом завоевала уже 4-ю медаль на Паралимпиаде в Токио

Елизавете пришлось разделить награду

Елизавета Мерешко / фото - Getty Images

На Паралимпийских играх в Токио, Япония, украинская пловчиха Елизавета Мерешко завоевала уже 4-ю медаль.

В заплыве на 100 метров вольным стилем в классе S7 украинка стала бронзовым призером. Отметим, что класс украинки – S6, в нем она установила мировой рекорд. Однако достижение девушке пришлось разделить с китаянкой Цзян Юйянь, потому что они показали одинаковый результат – 1,11.07.

Напомним, что Мерешко стала уже двухкратной паралимпийской чемпионкой в Японии.